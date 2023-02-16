Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес

«Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя», — цитирует ТАСС Уоллеса.

По информации западных СМИ, ВСУ расстреливают в сутки порядка 6 тысяч снарядов. Это превышает возможности Запада по утолению появляющегося у Киева «снарядного голода».

По неофициальной информации, российские силы расстреливают в разы больше снарядов. В период напряженных боев летом прошлого года артиллерия России расходовала до 60 тысяч снарядов с сутки.