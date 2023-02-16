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Министр обороны Британии посоветовал Киеву экономить снаряды

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес

«Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя», — цитирует ТАСС Уоллеса.

По информации западных СМИ, ВСУ расстреливают в сутки порядка 6 тысяч снарядов. Это превышает возможности Запада по утолению появляющегося у Киева «снарядного голода».

По неофициальной информации, российские силы расстреливают в разы больше снарядов. В период напряженных боев летом прошлого года артиллерия России расходовала до 60 тысяч снарядов с сутки.

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Оборона #Оружие
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mosquito__2010

Только в США можно забабахать фейк с пробиркой, убить на основании него два миллиона иракцев и тебе за...

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

GammiPluh

какое то более значимое количество F-15(16) не поднимешь с трассы (это не советская техника... теоретически...

CaRdan

Конечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.