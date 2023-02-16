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Ученые предсказали исчезновение Тихого океана

Источник:
VICE
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Фото: Michael A. Orlando / CC BY-SA 3.0

Международная группа ученых спрогнозировала появление нового суперконтинента на Земле — Амазии — на месте исчезнувшего Тихого океана.

С каждым годом Тихий океан уменьшается на 2-3 сантиметра по мере смещения на запад тектонических плит, на которых расположена Америка. Исследователи с помощью суперкомпьютеров выяснили, что этот процесс приведет к формированию нового «суперконтинента».

«Земля, какой мы ее знаем, кардинально изменится, когда сформируется Амазия. Уровень моря опустится, и на обширных внутренних районах суперконтинента установится засушливая погода с преобладанием высокой суточной температурой», — приводит портал VICE слова соавтора исследования профессора Чжэн-Сян Ли.

По его мнению, произойдет это через 200-300 миллионов лет. Нынешняя карта мира с узнаваемым рисунком континентов и океанов — это лишь «портрет» нашей планеты в определенный момент времени, отметил ученый.

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