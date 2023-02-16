Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни

Взломщица игр Empress опубликовала в своем телеграм-канале информацию о процессе взлома Hogwarts Legacy и анонсировала скорое завершение работы.

«Рада сообщить, что работа продвигается успешно. У меня все отлично. Стартовал завершающий этап взлома игры. Патч первого дня не исправил проблемы, а добавил новые. Поэтому я взламываю предрелизную версию. Она прекрасно работает у меня. Надеюсь, Hogwarts Legacy будет столь же хорошо работать и у вас. Готовьтесь и ждите тестирование. Уже почти все», — написала Empress.

Следующим «проектом» для взлома станет Atomic Heart от российской студии Mundfish. Empress сообщила, что получила анонимное предложение взломать игру за 5 тысяч долларов. Она отметила, что не отказывается от подобных «заказов».

Empress осталась единственным хакером, способным обойти защиту от копирования игр Denuvo. В сети ходит масса слухов, касающихся ее личности. Пользователи до конца не уверены, что это девушка, а некоторые считают, что под ником скрывается целая группа взломщиков.