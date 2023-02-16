НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни

Источник:
Sibnet.ru
2079 0
Кадр из игры Hogwarts Legacy
Фото: © Avalanche Software

Взломщица игр Empress опубликовала в своем телеграм-канале информацию о процессе взлома Hogwarts Legacy и анонсировала скорое завершение работы.

«Рада сообщить, что работа продвигается успешно. У меня все отлично. Стартовал завершающий этап взлома игры. Патч первого дня не исправил проблемы, а добавил новые. Поэтому я взламываю предрелизную версию. Она прекрасно работает у меня. Надеюсь, Hogwarts Legacy будет столь же хорошо работать и у вас. Готовьтесь и ждите тестирование. Уже почти все», — написала Empress.

Следующим «проектом» для взлома станет Atomic Heart от российской студии Mundfish. Empress сообщила, что получила анонимное предложение взломать игру за 5 тысяч долларов. Она отметила, что не отказывается от подобных «заказов».

Empress осталась единственным хакером, способным обойти защиту от копирования игр Denuvo. В сети ходит масса слухов, касающихся ее личности. Пользователи до конца не уверены, что это девушка, а некоторые считают, что под ником скрывается целая группа взломщиков.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Игра Hogwarts Legasy оказалась переполнена багами
Обновленного «Ведьмака 3» избавили от «тормозов»
Облачная разведка: тест удаленного гейминга от Ростелеком
Новый «Ведьмак» получит мультиплеер
смотреть все
Игры #RPG
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Наука объяснила смысл священной проституции
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина пообещала «демонтировать» Россию
Русский язык оградили от иностранных слов
Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию
Россиянам продлят ограничение на снятие наличной валюты
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

GammiPluh

какое то более значимое количество F-15(16) не поднимешь с трассы (это не советская техника... теоретически...

CaRdan

Конечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.