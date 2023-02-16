Вышел новый тизер с темнокожей Русалочкой

Компания Disney выпустила новый тизер ремейка «Русалочки»,
где роль главной героини исполнила темнокожая актриса и певица Холли Бейли.
В тизер вошли кадры, как Русалочка плавает в окружении своих
сестер, поцелуй с принцем и зловещий смех Урсулы, морской ведьмы.
Сюжет повторит оригинальный мультфильм, который компания
Disney выпустила в 1989 году. Русалочка Ариэль из любви
к человеческому принцу пойдет на сделку с ведьмой Урсулой.
Та даст ей ноги, но взамен заберет голос.
Кроме Холли Бейли в ремейке «Русалочки» снялись Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Хавьер Бардем.
Мировая премьера новой «Русалочки» запланирована на 26 мая. В России официального релиза не будет. Также большинство старых проектов Disney с 28 февраля пропадут из онлайн-кинотеатров из-за закончившейся лицензии.
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