Вышел новый тизер с темнокожей Русалочкой

Компания Disney выпустила новый тизер ремейка «Русалочки», где роль главной героини исполнила темнокожая актриса и певица Холли Бейли.

В тизер вошли кадры, как Русалочка плавает в окружении своих сестер, поцелуй с принцем и зловещий смех Урсулы, морской ведьмы.

Сюжет повторит оригинальный мультфильм, который компания Disney выпустила в 1989 году. Русалочка Ариэль из любви к человеческому принцу пойдет на сделку с ведьмой Урсулой. Та даст ей ноги, но взамен заберет голос.

Кроме Холли Бейли в ремейке «Русалочки» снялись Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Хавьер Бардем.

Мировая премьера новой «Русалочки» запланирована на 26 мая. В России официального релиза не будет. Также большинство старых проектов Disney с 28 февраля пропадут из онлайн-кинотеатров из-за закончившейся лицензии.