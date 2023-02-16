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Туристический кешбэк не вернется в Россию

Источник:
«Известиям»
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Южный берег озера Байкал
Южный берег озера Байкал
Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк не вернутся в привычном виде, сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР).

Программа кешбэка в 2023 году не вернется либо будет серьезно пересмотрена таким образом, что ею смогут воспользоваться не все россияне. Одной из причин приостановки программы является дефицит федерального бюджета, сказали «Известиям» в ЦСР.

«На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — добавили в Центре стратегических разработок.

В Минэкономразвития напомнили, что в бюджете на 2023-2025 годы не были предусмотрены средства на программы туристического и детского кешбэка, отметив, что кешбэк был временной антикризисной мерой.

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Жизнь #Туризм
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