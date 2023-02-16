Туристический кешбэк не вернется в Россию

Туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк не вернутся в привычном виде, сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР).

Программа кешбэка в 2023 году не вернется либо будет серьезно пересмотрена таким образом, что ею смогут воспользоваться не все россияне. Одной из причин приостановки программы является дефицит федерального бюджета, сказали «Известиям» в ЦСР.

«На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — добавили в Центре стратегических разработок.

В Минэкономразвития напомнили, что в бюджете на 2023-2025 годы не были предусмотрены средства на программы туристического и детского кешбэка, отметив, что кешбэк был временной антикризисной мерой.