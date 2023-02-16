Ратаковски с новым бойфрендом разделись для фото

Модель Эмили Ратаковски не скупится на горячие фотографии в соцсетях, но на этот раз она показала обнаженной не только себя, но и своего нового бойфренда — комика Эрика Андре.

Эрик Андре опубликовал в соцсети фотографию, где обнаженный лежит на диване. Интимные места он прикрыл смайлом в виде сердца со стрелой. Ратаковски в кадре видна в зеркале. Из нижнего белья на модели только бюстгальтер.

В сентябре 2022 года Эмили Ратаковски развелась с мужем Себастьяном Бир-Макклардом, от которого родила первенца.

О романе Ратаковски с Эриком Андре стало известно в январе. Тогда папарацци заметили пару вместе за ужином в ресторане «Сакагура» в центре Манхэттена. Несколько недель спустя они вместе провели отпуск на пляже на Каймановых островах: там их застали за поцелуями.