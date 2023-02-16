Кто в США вошел в «партию мира», и ждет переговоров с Россией

Западные СМИ пишут о двух лагерях в американской власти, придерживающихся разной позиции относительно перспектив украинского конфликта. Одни говорят о переговорах, другие — настаивают на расширении военной поддержки Киева.

Оба лагеря считают абсолютно недопустимым сценарий перерастания украинского конфликта в прямое противостояние Запада и России с угрозой начала ядерной войны. Но каждая из сторон по-своему видит «красные линии», которые нельзя пересекать.

Американская «партия войны», которую, по информации СМИ, возглавляют глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, призывает к расширению военной поддержки Украины, чтобы нанести максимальный ущерб России. Риск ядерной эскалации они считают несущественным.

«Партия мира», возглавляемая советником президента США по нацбезопасности Джеком Салливаном, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и председателем Комитета начальников штабов генералом Марком Милли, считает эскалацию опасной для Запада и призывает к переговорам.

«Формула Салливана»

Деятельность «миротворцев» связывают с так называемой «формулой Салливана», предполагающей территориальные уступки со стороны Украины. Швейцарская газета Neue Zrcher Zeitung ранее написала, что Бернс посетил Киев и Москву для обсуждений это формулы.

Аргументацию «партии мира» представил британский журнал The Spectator. Издание считает нереалистичным сценарий победы президента Украины Владимира Зеленского с его претензиями на «полное освобождение» Донбасса и Крыма, огромные репарациями от России и международный трибунал для ее властей.

Это сценарий Третьей мировой войны, поскольку Москва такого никогда не допустит, полагает The Spectator. По мнению издания, Киеву придется пойти на территориальные уступки, иначе грозит ядерная катастрофа. Поэтому «партия мира» придумала «формулу Салливана» и призывает к переговорам.

Влияние же «миротворцев» на политику Белого дома, США и в целом Запада сейчас определяет ситуация на поле боя. Чем больше проблем будет у украинских сил, тем весомее — аргументы «партии мира». Пока же неустойчивая обстановка на фронте дает надежду «партии войны».