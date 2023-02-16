Сноуден рассказал о слежке за пользователями Windows

Эдвард Сноуден порекомендовал отказаться от использования Windows из-за того, что операционная система постоянно собирает данные пользователей, при этом сбивает их с толку, убеждая в безопасности.

На своей странице в Twitter Сноуден пожаловался на недостатки Linux-версии редактора Davinci Resolve. Комментаторы обратили внимание, что дело, скорее всего, именно в используемой операционной системе и спросили, почему он не установил Windows.

«Потому что Windows собирает и сообщает информацию о вашем компьютере и о том, как вы его используете, и это поведение нельзя полностью отключить», — ответил Сноуден.

Он отметил, что Microsoft очень запутанно объясняет, как она использует данные и сбивает пользователей с толку сообщениями с большим количеством профессиональной терминологии, убеждая в безопасности сбора информации.

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Сноуден порекомендовал по возможности отказаться от Windows. Сам он использует Linux и считает, что продукты Microsoft созданы для нужд самой корпорации, а не для пользователей.

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник ЦРУ и АНБ. В 2013 году передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за гражданами различных государств и сбежал из США.