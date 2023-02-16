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Сноуден рассказал о слежке за пользователями Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Эдвард Сноуден
Фото: © Random Institute / Unsplash License

Эдвард Сноуден порекомендовал отказаться от использования Windows из-за того, что операционная система постоянно собирает данные пользователей, при этом сбивает их с толку, убеждая в безопасности.

На своей странице в Twitter Сноуден пожаловался на недостатки Linux-версии редактора Davinci Resolve. Комментаторы обратили внимание, что дело, скорее всего, именно в используемой операционной системе и спросили, почему он не установил Windows.

«Потому что Windows собирает и сообщает информацию о вашем компьютере и о том, как вы его используете, и это поведение нельзя полностью отключить», — ответил Сноуден.

Он отметил, что Microsoft очень запутанно объясняет, как она использует данные и сбивает пользователей с толку сообщениями с большим количеством профессиональной терминологии, убеждая в безопасности сбора информации. 

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Сноуден порекомендовал по возможности отказаться от Windows. Сам он использует Linux и считает, что продукты Microsoft созданы для нужд самой корпорации, а не для пользователей.

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник ЦРУ и АНБ. В 2013 году передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за гражданами различных государств и сбежал из США.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

GammiPluh

какое то более значимое количество F-15(16) не поднимешь с трассы (это не советская техника... теоретически...

CaRdan

Конечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.