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Раскрыт один из участников шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Виталий Гогунский
Актер Виталий Гогунский
Фото: © ТНТ

Среди звезд, которые будут выживать в суровых африканских условиях, окажется актер Виталий Гогунский (Кузя из «Универа»), он заселится в лагерь в числе самых первых участников, сообщает пресс-служба телеканала.

В ЮАР полным ходом идут съемки экстремально-приключенческого шоу «Новые звезды в Африке». У участников не будет никакой еды, зарабатывать придется кухонную утварь, пищу и предметы первой необходимости. А вот выбор, как потратить выигрыш в испытаниях, будет гораздо шире. Премьера шоу «Новые звезды в Африке» состоится весной на ТНТ.

В основных испытаниях серий звезды будут зарабатывать монеты, которые смогут потратить на свое усмотрение. В проекте будет киоск с ассортиментом того, что можно купить на выигранные монеты. После каждого испытания звездам предстоит принять решение о судьбе общего бюджета.

Также в каждом выпуске участников ждет голосование и испытания за иммунитет и на вылет, по итогам которого проигравший выбывает из проекта.

«Плести интриги не для меня. Я ценю в людях аналогичные качества и далек от подобных игр. Навязывать дружбу с собой я тоже, конечно, не буду. Пусть все идет своим чередом. А уже в ходе передачи мы увидим, кто есть кто. Все маски будут сорваны. Тем более, когда люди попадают в экстремальные условия, это проявляется максимально быстро и как нельзя лучше раскрывает натуру человека», — сказал Гогунский.

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