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Три завода IKEA достались российским компаниям

Источник:
«Известия»
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Фото: kaktuslampan / Attribution-ShareAlike License

Российское правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA, расположенных в стране, отечественным компаниям, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес», сказал «Известиям» Евтухов.

По его словам, оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в России, продукцию начнут реализовывать в отечественных розничных сетях. «Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места», — отметил он.

В иностранном офисе IKEA уже говорили, что надеются закрыть сделку по продаже российских активов в первом полугодии 2023 года.

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