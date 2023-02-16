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Военный фильм «Праведник» и хоррор про Винни‑Пуха вышли в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

Фильм «Праведник» про Великую Отечественную войну и хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» претендуют стать главными новинками недели. В четверг, 16 февраля, на большие экраны также выходят несколько российских и зарубежных мелодрам.

«Праведник» рассказывает об офицере Красной Армии Николае Киселеве. Он получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы.

Главные роли в отечественном военном фильме сыграли Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский.

В фильме «Винни-Пух: Кровь и мед» компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Но отдыху и веселью приходит конец, когда в их дом врываются кровожадные монстры. Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.

Среди других новинок кинопроката — американская фантастическая драма «После Янга», мелодрамы «Любовь не купишь за деньги», «Снег, сестра и росомаха», «Эта любовь», «Любовные штучки».

Культгид
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