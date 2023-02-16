НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
485 0

Землетрясение произошло в 18 километрах от Большого Голоустного в акватории озера Байкал, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

В Иркутской области в 10.35 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал с силой в 5,9 баллов в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов.   

Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

«Ни в коем случае нельзя выдумывать и передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках. Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения.  Необходимо пользоваться только официальными сообщениями», — сообщает МЧС.

Еще по теме
Загадочный снежный комар попал на видео
Ледовый удар зафиксировали на Байкале
Туристы забронировали все базы на зимнем Байкале
Детская шалость стала причиной смертельного пожара
смотреть все
Сибирь #Иркутск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Шаляпин»: сериал о жизни великого русского баса
13.02.2023 11:14
info.sibnet.ru
Фильмы про стриптиз: удовольствие за деньги
09.02.2023 08:25
кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
«О чем говорят мужчины»: каким получился новый фильм «Квартета И»
03.02.2023 07:16
Обручальные кольца
Самые громкие истории разводов российских знаменитостей
02.02.2023 20:02
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Россия согласилась на переговоры с Киевом
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Только в США можно забабахать фейк с пробиркой, убить на основании него два миллиона иракцев и тебе за...

CaRdan

Конечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.

Tyryk Makto

Всегда считалось от уровня моря, а не до и после.

колобок11

Ключевой момент расчёта высоты НАД УРОВНЕМ МОРЯ!!! При чём здесь то, что находится на дне? Жертвы егэ,...