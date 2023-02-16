Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Байкале

Землетрясение произошло в 18 километрах от Большого Голоустного в акватории озера Байкал, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

В Иркутской области в 10.35 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал с силой в 5,9 баллов в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов.

Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

«Ни в коем случае нельзя выдумывать и передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках. Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями», — сообщает МЧС.