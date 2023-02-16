Спилберг назвал Тома Круза спасителем Голливуда

Актер Том Круз ролью в фильме в «Топ Ган: Мэверик», по мнению режиссера Стивена Спилберга, «спас задницу Голливуда».

На ежегодном обеде номинантов премии «Оскар» Спилберг сказал про Круза, что тот «Спас задницу Голливуда», сообщает The Hollywood Reporter. Том Круз в ответ смутился и только покачал головой.

Фильм «Топ Ган: Мэверик» номинирован на «Оскар» в категории лучшего фильма. Вместе с ним в номинации представлены картины «Аватар: Путь воды», «Фабельманы», «Банши Инишерина», «Все везде и сразу», «Тар», «Элвис», «База Лурмана», «Треугольник печали», «Женщины говорят» и «На Западном фронте без перемен».

Также «Топ Ган: Мэверик» стал самым успешным фильмом по итогам 2022 года, заработав 1,48 миллиарда долларов.

В фильме «Топ Ган: Мэверик» Том Круз играет роль Пита Митчелла по прозвищу Мэверик. Герой более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу — сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу. Им предстоит выполнить миссию, требующую исключительной самоотверженности.