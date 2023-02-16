Bloomberg заявило о провале западной военной поддержки Украине

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о сокращении ранее обещанных объемов поставки Украине танков Leopard 2A6 свидетельствует о провале западной политики поддержки Украины, считает агентство Bloomberg.
Ранее Писториус заявил, что западные страны смогут поставить Украине только половину батальона основных боевых танков Leopard 2A6. В конце января Берлин обещал, что в кратчайшие сроки Киев должен получить два батальона Leopard 2A6.
Признание министра свидетельствует о провале намерений западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели, пишет агентство.
Издание отмечает, что хотя у Польши набралось почти 30 танков устаревшей модификации Leopard 2A4, «многие из них находятся в удручающем состоянии и требуют ремонта».
mosquito__2010Только в США можно забабахать фейк с пробиркой, убить на основании него два миллиона иракцев и тебе за...
CaRdanКонечно тупость - Ту-95 и не заходят на территорию Украины, чтобы их хоть как-то можно было догнать.
Tyryk MaktoВсегда считалось от уровня моря, а не до и после.
колобок11Ключевой момент расчёта высоты НАД УРОВНЕМ МОРЯ!!! При чём здесь то, что находится на дне? Жертвы егэ,...