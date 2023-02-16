Bloomberg заявило о провале западной военной поддержки Украине

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о сокращении ранее обещанных объемов поставки Украине танков Leopard 2A6 свидетельствует о провале западной политики поддержки Украины, считает агентство Bloomberg.

Ранее Писториус заявил, что западные страны смогут поставить Украине только половину батальона основных боевых танков Leopard 2A6. В конце января Берлин обещал, что в кратчайшие сроки Киев должен получить два батальона Leopard 2A6.

Признание министра свидетельствует о провале намерений западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели, пишет агентство.

Издание отмечает, что хотя у Польши набралось почти 30 танков устаревшей модификации Leopard 2A4, «многие из них находятся в удручающем состоянии и требуют ремонта».