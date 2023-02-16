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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Bloomberg заявило о провале западной военной поддержки Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о сокращении ранее обещанных объемов поставки Украине танков Leopard 2A6 свидетельствует о провале западной политики поддержки Украины, считает агентство Bloomberg.

Ранее Писториус заявил, что западные страны смогут поставить Украине только половину батальона основных боевых танков Leopard 2A6. В конце января Берлин обещал, что в кратчайшие сроки Киев должен получить два батальона Leopard 2A6.

Признание министра свидетельствует о провале намерений западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели, пишет агентство.

Издание отмечает, что хотя у Польши набралось почти 30 танков устаревшей модификации Leopard 2A4, «многие из них находятся в удручающем состоянии и требуют ремонта».

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Оборона #Военная политика #Оружие
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