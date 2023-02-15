Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца Михаила Овечкина. Во вторник форвард «Вашингтона» срочно вылетел в Москву, из-за того, что здоровье его папы резко ухудшилось.

«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал Овечкин в соцсетях.

Михаилу Овечкину был 71 год. Он футболист, выступал за столичное «Динамо».

По данным телеграм-канала «112» Овечкин-старший был госпитализирован еще 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. Но врачи нашли еще злокачественное новообразование.

«Вашингтон» сообщил 14 февраля, что Овечкин временно покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Причиной назывались семейные дела и болезнь близкого человека. Главный тренер Питер Лавиолетт сообщил, что не ожидает возвращения россиянина на этой неделе.