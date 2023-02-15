Кадыров призвал власти регионов скрыть число погибших военных

Властям регионов не следует раскрывать число погибших на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, им лучше оказывать помощь семьям погибших в ходе спецоперации.

«Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. Наши парни сами выбирают этот героический путь», — написал он.

По словам Кадырова, среди погибших есть чеченцы, однако в регионе вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогают их семьям. «Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов и не комментировать потери», — добавил глава Чечни.

Министр обороны Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что с начала спецоперации Россия потеряла 5937 военных. Потери украинской стороны на тот момент, по версии Шойгу, составили около 100 тысяч человек.