Швейцария признала незаконной конфискацию российских активов

Министерство юстиции Швейцарии признало, что конфискация замороженных частных российских активов будет незаконной, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Ранее правительство Швейцарии попросило выяснить, есть ли правовые основания для конфискации частных российских активов, которые были заморожены на территории Швейцарии из-за введенных санкций против РФ.

Ведомство провело проверку, в рабочую группу под руководством Минюста вошли Государственный секретариат по экономическим вопросам, Государственный секретариат по международным финансам и Управление международного права.

Рабочая группа заключила, что конфискация «частных активов законного происхождения без компенсации не допускается швейцарским законодательством». Такая процедура противоречит конституции, действующему правопорядку и нарушает международные обязательства.