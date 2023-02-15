Астероид 2005 YY128 приблизится к Земле на минимальное расстояние

Большой астероид 2005 YY128 ночью 16 февраля приблизится к Земле на минимальное расстояние — оно составит порядка 4,5 миллиона километров.

Непосредственной угрозы планете небесное тело не представляет, так как минимальная дистанция примерно в 12 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Однако в случае падения на планету 2005 YY128 мог бы вполне уничтожить человечество.

Астероид был открыт в 2005 году американскими астрономами. Примечательно, что сближение 2005 YY128 произойдет практически в годовщину падения на землю Челябинского метеорита, размер которого составлял всего около 20 метров.

Диаметр 2005 YY128 составляет от 580 метров до 1,3 километра. Из-за этого он квалифицируется как потенциально опасный астероид — такая маркировка присваивается космическим объектам от 140 метров в поперечнике, чьи орбиты пролегают на расстоянии до 0,05 астрономических единиц от Земли.