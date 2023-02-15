Куда пропала «Виагра» и чем ее заменить?

Американская компания Viatris, владеющая правами на бренд «Виагра», прекратила поставки препарата в Россию. В результате оставшиеся на аптечных складах скудные запасы «лекарства для мужчин» взлетели в цене. Но, как успокоили власти, в стране есть множество аналогов, в том числе бюджетных и отечественного производства.

«Виагра» — эталон случайного открытия. В начале 1990 годов фармацевтическая компания Pfizer (входит в Viatris) разрабатывала лекарство от стенокардии. У вещества обнаружился странный побочный эффект — через несколько дней после приема у испытуемых улучшалась эрекция.

Ученые продолжили исследования в этом направлении и через 12 лет, в 1998 году лекарство, получившее коммерческое название «Виагра», поступило в продажу.

Как работает «Виагра»

В составе «Виагры» одно активное вещество — силденафила цитрат. Знаменитые мужские голубые ромбовидные таблетки соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил.

Препарат увеличивает количество крови, поступающей в половой член, как следствие, усиливается эрекция. Но действует силденафил только когда мужчина испытывает естественное сексуальное возбуждение, а если половой акт завершен, член расслабляется. То есть препарат помогает естественному процессу, а не заменяет его.

Аналоги «Виагры» в России

Оригинальный препарат «Виагра» не производится в России, сообщил РБК Минпромторг. В аптеках заканчиваются последние упаковки. А где они есть, стоят недешево. Например, сервис «Еаптека» предлагает «Виагру» производства Франции по цене 10 тысяч рублей за 4 таблетки по 100 мг.

Фото: © скриншот с сайта eapteka.ru

Но 36 фармацевтических компаний в России обладают 49 регистрационными удостоверениями на препараты с данным лекарственным веществом. И могут выпускать «мужское лекарство» под названиями «Силденафил-СЗ» (владелец «Северная Звезда»), «Вилдегра» («Атолл»), «Силденафил Кардио» («Северная Звезда»), «Джент» («Фармамед») и «Силденалав» («Вертекс») и др.

Например, «Эффекс Силденафил» выпускает компания «Эвалар». За 283 рубля продает 6 таблеток по 50 мг.

Состав по активному веществу у «Виагры» и «Эффекс Силденафила» идентичный. Только в российском варианте нет вспомогательных веществ вроде целлюлозы и магния стеарата, и нет варианта дозировки 100 мг, то есть одна таблетка «Виагры» равна двум таблеткам «Эффекс Силденафил».

Российская «Валдегра» стоит 187 рублей за 1 таблетку в 100 мг. Внутри то же действующее вещество, что и в «Виагре», и в таком же объеме.

Также в российских аптеках есть наименования препаратов с силденафилом из Словениии и Хорватии.