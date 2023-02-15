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Илон Маск назвал искусственный разум главной угрозой человеку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: TED Conference / Attribution-NonCommercial License

Искусственный интеллект стал самой большой угрозой человечеству, заявил бизнесмен и инициатор множества инновационных проектов Илон Маск на Всемирном правительственном саммите, проходящем в Дубае.

«У него есть и положительные, и отрицательные стороны. Перспективы его применения огромны, но он также представляет и огромную опасность. Возьмем, например, ядерную энергетику. У нас есть производство ядерной энергии и есть ядерные бомбы», — цитирует ТАСС Маска.

По его словам, человечество должно задуматься над этим. «И нам нужно какое-то регулирование этой сферы», — подчеркнул бизнесмен.

Первые этические правила для роботов (искусственного разума) сформулировал писатель-фантаст Айзек Азимов еще в 1942 году. Их суть сводится к одному — машина ни в коем случае не может причинить вред человеку. Но сейчас мало кто верит, что ИИ будет обязательно руководствоваться этим кодексом.

Впоследствии ученые предсказали технологическую сингулярность — момент в будущем, когда технологическое развитие выйдет из-под контроля человечества и станет неуправляемым. В этой связи ученые задумались над созданием системы аварийного отключения искусственного разума.

Исследователи из Оксфордского университета и лаборатории DeepMind, принадлежащей Google, еще несколько лет назад начали работу над системой аварийного выключения для самообучающихся алгоритмов — нейросетей. Эту систему назвали «большой красной кнопкой».

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