Поставки «Виагры» в Россию приостановлены

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» проинформировала о приостановке поставок препарата «Виагра» в форме таблеток, сообщил Минпромторг.

«Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки», — цитирует «Интерфакс» Минпромторг.

Технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена, подчеркнули в ведомстве.

«Препаратов с тем же действующим веществом "силденафил" на рынке достаточно, в том числе отечественного производства. Они повсеместно доступны в аптечной сети», — заявил Минпромторг.

В министерстве добавили, что это рецептурный препарат, имеющий ряд противопоказаний, который должен приниматься только по назначению врача.