НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Поставки «Виагры» в Россию приостановлены

Источник:
Sibnet.ru
461 0
Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» проинформировала о приостановке поставок препарата «Виагра» в форме таблеток, сообщил Минпромторг.

«Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки», — цитирует «Интерфакс» Минпромторг.

Технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена, подчеркнули в ведомстве.

«Препаратов с тем же действующим веществом "силденафил" на рынке достаточно, в том числе отечественного производства. Они повсеместно доступны в аптечной сети», — заявил Минпромторг.

В министерстве добавили, что это рецептурный препарат, имеющий ряд противопоказаний, который должен приниматься только по назначению врача.

Еще по теме
Роспотребнадзор потребовал запретить продажу вейпов на OZON
Турция стала главным тайным партнером России по обходу санкций
Количество дешевых лекарств уменьшилось в аптеках
Новосибирцы скупили эротические игры и секс‑машины перед 14 февраля
смотреть все
Экономика #Торговля #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Россия согласилась на переговоры с Киевом
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Наука объяснила смысл священной проституции
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
38
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
37
Россия согласилась на переговоры с Киевом
34
Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети
29
Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию
26
Американские истребители сбили НЛО над озером Гурон