Realme опровергла блокировку смартфонов в России

Представители Realme официально опровергли слухи о блокировке смартфонов, предназначенных для китайского рынка, на территории России. Пользователям порекомендовали обратиться в официальные сервисные центры для устранения проблем.

«В случае возникновения вопросов, касающихся функционирования устройств, предназначенных для других рынков, пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку, где потребуется предоставить сам смартфон, чек на покупку, IMEI и ряд других данных», — цитирует «Газета.Ru» пресс-службу Realme.

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Пользователи смартфонов OnePlus и Realme, предназначенных для китайского рынка, столкнулись с проблемами в России. Их устройства отказываются работать с SIM-картами отечественных операторов, что привело к слухам о блокировке на территории страны.

OnePlus не предлагает решения проблемы. Компания не сделала официальных заявлений по поводу блокировки смартфонов, а на территории России ее сервисные центры отсутствуют.