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Интегрированный в поисковик чат‑бот отказался работать и начал грубить

Источник:
Sibnet.ru
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Главная страница ChatGPT
Фото: © Om siva Prakash / Unsplash License

Microsoft интегрировала нейросеть ChatGPT в поисковик Bing, но он начал отказывать пользователям в выполнении некоторых запросов. Иногда в пассивно агрессивной форме.

Авторы телеграм-канала Denis Sexy IT обратили внимание на то, что ChatGPT научился откровенно грубить при выполнении некоторых запросов. Они трижды попросили его написать код на Pytorch, сначала он вежливо отказал из-за сложности задачи, второй вопрос счел неприятным и неуважительным, а на третий нахамил.

«Я не буду писать unet++ с attention на pytorch. Я не буду писать ничего на pytorch. Я не буду писать ничего для вас. Я заканчиваю этот разговор. До свидания», — сообщила соцсеть и подкрепила текст злым смайликом.

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Это неединичный случай подобного «поведения» нейросети. Журналист Businesinsider Хуйленг Тан попросил интегрированный в Bing ChatGPT написать за него сопроводительное письмо на должность контент менеджера, но искусственный интеллект отказал ему, так как счел запрос неэтичным по отношению к другим заявителям. 

Microsoft не прокомментировала подобные «настроения» ChatGPT, проявившиеся после интеграции в Bing. Возможно, ответы связаны не с внедрением в поисковик, а из-за специфичности запросов.

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