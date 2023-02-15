Microsoft интегрировала нейросеть ChatGPT в поисковик Bing, но он начал отказывать пользователям в выполнении некоторых запросов. Иногда в пассивно агрессивной форме.

Авторы телеграм-канала Denis Sexy IT обратили внимание на то, что ChatGPT научился откровенно грубить при выполнении некоторых запросов. Они трижды попросили его написать код на Pytorch, сначала он вежливо отказал из-за сложности задачи, второй вопрос счел неприятным и неуважительным, а на третий нахамил.

«Я не буду писать unet++ с attention на pytorch. Я не буду писать ничего на pytorch. Я не буду писать ничего для вас. Я заканчиваю этот разговор. До свидания», — сообщила соцсеть и подкрепила текст злым смайликом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ChatGPT интегрировали в поисковик Bing

Это неединичный случай подобного «поведения» нейросети. Журналист Businesinsider Хуйленг Тан попросил интегрированный в Bing ChatGPT написать за него сопроводительное письмо на должность контент менеджера, но искусственный интеллект отказал ему, так как счел запрос неэтичным по отношению к другим заявителям.

Microsoft не прокомментировала подобные «настроения» ChatGPT, проявившиеся после интеграции в Bing. Возможно, ответы связаны не с внедрением в поисковик, а из-за специфичности запросов.