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Новые способы верификации появились «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
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«ВКонтакте» появились новые способы подтверждение аккаунта с помощью «Госуслуг» или Tinkoff ID. Прохождение верификации добавит серую галочку рядом с именем пользователя, доказывающую подлинность данных.

«Теперь вы можете подтвердить, что указали в аккаунте настоящие личные данные, и получить специальную отметку. Она отобразится в вашем профиле и будет показывать, что вы — реальный человек», — сообщается на странице поддержки «ВКонтакте»

Чтобы пройти верификацию, нужно зайти в настройки безопасности аккаунта на компьютере или смартфоне и выбрать способ подтверждения данных. Система оповестит о том, какая информация будет обработана и запустит процесс после одобрения пользователем.

Фото: © VK

Верификация нужна для подтверждения введенных данных. Ее прохождение поможет обезопасить аккаунт от злоумышленников. Например, от подделки виртуальной личности, ведь опознавательный знак в виде галочки может получить только владелец аккаунта «Госуслуг» или Tinkoff ID.

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