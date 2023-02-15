Определены самые проблемные марки авто по доступности запчастей

Самый большой дефицит запчастей для автомобилей наблюдается у BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Range Rover, а также Ford Focus, Peugeot и Citroen.

Самые бесперспективные модели — трехлетние премиальные авто европейских и американских брендов BMW, Jaguar, Lexus, Cadillac, Audi, Mazda и Mercedes-Benz, сообщил «Российской газете» директор по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александр Носко.

По данным сооснователя сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсуновой, в первую очередь проблемы с обслуживанием могут возникнуть у Ford Focus 3 — ремонт этого автомобиля будет стоить дорого.

Также сложности с запчастями могут быть у владельцев Peugeot и Citroen — особенно это касается машин с двигателем EP6. Деталей для Range Rover нет на большинстве складов.

Носко считает, что сейчас оптимально приобрести Renault Logan или Sandero, Toyota Corolla, Kia Rio или Hyundai Solaris, Honda Civic, а также автомобили китайских брендов.

Турсунова порекомендовала обратить внимание на вторичке на японские и корейские марки.