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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Определены самые проблемные марки авто по доступности запчастей

Источник:
Sibnet.ru
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Парковка
Фото: © Sibnet.ru

Самый большой дефицит запчастей для автомобилей наблюдается у BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Range Rover, а также Ford Focus, Peugeot и Citroen.

Самые бесперспективные модели — трехлетние премиальные авто европейских и американских брендов BMW, Jaguar, Lexus, Cadillac, Audi, Mazda и Mercedes-Benz, сообщил «Российской газете» директор по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александр Носко.

По данным сооснователя сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсуновой, в первую очередь проблемы с обслуживанием могут возникнуть у Ford Focus 3 — ремонт этого автомобиля будет стоить дорого.

Также сложности с запчастями могут быть у владельцев Peugeot и Citroen — особенно это касается машин с двигателем EP6. Деталей для Range Rover нет на большинстве складов.

Носко считает, что сейчас оптимально приобрести Renault Logan или Sandero, Toyota Corolla, Kia Rio или Hyundai Solaris, Honda Civic, а также автомобили китайских брендов.

Турсунова порекомендовала обратить внимание на вторичке на японские и корейские марки.

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Топ комментариев

GammiPluh

Упрощу - цель была дать по щам зарвавшимся парням из соседнего двора, по щам им дали... их цель нагнуть...

number10

С больной головы на здоровую перекладывают. Это они постоянно твердят, что от России надо оставить только...

nicollaich

Надо цеивропейцам закупать боевых слонов. Срочно.

Uynachalnica

Опять чтоле? Живи по солнцу сам, остальных не трогай!