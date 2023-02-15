НАТО расстроило Украину отказом дать истребители

Девятая встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» не порадовала Киев обещанием поставить истребители, заявлено лишь было о скором наступлении «решающего момента».
Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая во вторник дискуссию, тему авиации затрагивать не стал и настроил коллег на срочную, а не долгосрочную помощь Украине. Союзники по НАТО уже предоставили Киеву поддержку на 50 миллиардов долларов и на достигнутом не остановятся, приводит «Коммерсантъ» его слова.
Встреча контактной группы прошла на фоне заявлений западных политиков и материалов с СМИ о том, что боевые действия между Россией и Украиной затянутся надолго. Много сейчас говориться и о том, что Киев оказался в сложном положении и на победу ему рассчитывать не стоит.
Аналитики считают, что именно по этой причине США и другие западные страны пока пытаются отодвинуть на второй план тему с поставками истребителей Украине. По примерным оценкам, даже если союзники решатся на передачу самолетов, раньше следующего года они у Киева вряд ли появятся.
Конфликт сейчас проходит через «критический момент» и в ближайшее время многое может решиться, признал глава Пентагона.
GammiPluhУпрощу - цель была дать по щам зарвавшимся парням из соседнего двора, по щам им дали... их цель нагнуть...
number10С больной головы на здоровую перекладывают. Это они постоянно твердят, что от России надо оставить только...
nicollaichНадо цеивропейцам закупать боевых слонов. Срочно.
UynachalnicaОпять чтоле? Живи по солнцу сам, остальных не трогай!