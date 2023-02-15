НАТО расстроило Украину отказом дать истребители

Девятая встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» не порадовала Киев обещанием поставить истребители, заявлено лишь было о скором наступлении «решающего момента».

Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая во вторник дискуссию, тему авиации затрагивать не стал и настроил коллег на срочную, а не долгосрочную помощь Украине. Союзники по НАТО уже предоставили Киеву поддержку на 50 миллиардов долларов и на достигнутом не остановятся, приводит «Коммерсантъ» его слова.

Встреча контактной группы прошла на фоне заявлений западных политиков и материалов с СМИ о том, что боевые действия между Россией и Украиной затянутся надолго. Много сейчас говориться и о том, что Киев оказался в сложном положении и на победу ему рассчитывать не стоит.

Аналитики считают, что именно по этой причине США и другие западные страны пока пытаются отодвинуть на второй план тему с поставками истребителей Украине. По примерным оценкам, даже если союзники решатся на передачу самолетов, раньше следующего года они у Киева вряд ли появятся.

Конфликт сейчас проходит через «критический момент» и в ближайшее время многое может решиться, признал глава Пентагона.