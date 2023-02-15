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Аналитики заявили о провале санкций против российской нефти

Источник:
CNBC
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Фото: Joost J. Bakker IJmuiden / Attribution License

Западные санкции против нефти и нефтепродуктов из России полностью провалились, заявил глава американской аналитической компании Sankey Research Пол Санки.

«Потолок цен был придуман бюрократами с высшим финансовым образованием. Никто из них по-настоящему не разбирается в нефтяных рынках. Это — абсолютная неудача, санкции полностью провалились», — сказал Санки в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, поставки российской нефти не прекратились, и «русские поддерживают экспорт на высоком уровне». «Я слышал из надежного источника, что саудовцы наводят справки о том, как так получается, что российская нефть по-прежнему поступает на рынок в больших количествах, — сказал эксперт.

Основатель аналитической фирмы Vanda Insights Вандана Хари также скептически относится к ограничениям. По ее мнению, российская нефть будет поступать на рынки, на которых «ее охотно принимают», такие как Китай и Индия.

«От значительного снижения цен на российскую нефть в прошлом году Китай и Индия изрядно выиграли, и то же самое произойдет с российскими нефтепродуктами», — отметила Хари.

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Экономика #Недра и ТЭК #Санкции
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