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Боты с фальшивыми предсказаниями Жириновского заполонили соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Множество ботов с фальшивыми предсказаниями покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, взятыми якобы из его секретного дневника, появились в российских соцсетях в последние недели.

В сообщениях, распространяемых ботами, говорится, что Жириновский предсказал начало спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года и старт частичной мобилизации 21 сентября. Пророчества Жириновский якобы записывал в дневник, который завещал открыть в 2040 году, но спецслужбы открыли сейф, и «уже первая страница дневника повергла в шок».

Но пользователи, которые решили узнать, что же напророчил политик, оказываются перед предложением подписаться на многочисленные закрытые каналы об СВО и деятельности ЧВК «Вагнер», пишет «Коммерсантъ».

«Жириновский никогда не использовал термин "пророчество", и никакой магии в его прогнозах не было. Они основаны на знаниях и жизненном опыте. Поэтому никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал», — пояснили в пресс-службе ЛДПР.

Советник гендиректора АНО «Диалог» Тихон Макаров объяснил изданию, что это стандартный для Telegram формат продвижения сообществ — «кликбейт». «Уверен, что ЛДПР к этому никакого отношения не имеет. Больше похоже на чью-то фабрику троллей, которая просто замусоривает эфир», — заявил политолог Константин Калачев.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. До этого его госпитализировали с симптомами коронавируса.

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GammiPluh

Упрощу - цель была дать по щам зарвавшимся парням из соседнего двора, по щам им дали... их цель нагнуть...

number10

С больной головы на здоровую перекладывают. Это они постоянно твердят, что от России надо оставить только...

Tyryk Makto

Всегда считалось от уровня моря, а не до и после.

Uynachalnica

Опять чтоле? Живи по солнцу сам, остальных не трогай!