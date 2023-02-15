Боты с фальшивыми предсказаниями Жириновского заполонили соцсети

Множество ботов с фальшивыми предсказаниями покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, взятыми якобы из его секретного дневника, появились в российских соцсетях в последние недели.

В сообщениях, распространяемых ботами, говорится, что Жириновский предсказал начало спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года и старт частичной мобилизации 21 сентября. Пророчества Жириновский якобы записывал в дневник, который завещал открыть в 2040 году, но спецслужбы открыли сейф, и «уже первая страница дневника повергла в шок».

Но пользователи, которые решили узнать, что же напророчил политик, оказываются перед предложением подписаться на многочисленные закрытые каналы об СВО и деятельности ЧВК «Вагнер», пишет «Коммерсантъ».

«Жириновский никогда не использовал термин "пророчество", и никакой магии в его прогнозах не было. Они основаны на знаниях и жизненном опыте. Поэтому никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал», — пояснили в пресс-службе ЛДПР.

Советник гендиректора АНО «Диалог» Тихон Макаров объяснил изданию, что это стандартный для Telegram формат продвижения сообществ — «кликбейт». «Уверен, что ЛДПР к этому никакого отношения не имеет. Больше похоже на чью-то фабрику троллей, которая просто замусоривает эфир», — заявил политолог Константин Калачев.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. До этого его госпитализировали с симптомами коронавируса.