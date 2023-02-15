Зампред парламента Канады раскритиковал санкции против России

Часть экономических санкций Канады против России показали свою контпродуктивность и их необходимо пересмотреть, заявил вице-председатель канадского парламента Стефан Бержерон.

«Канада является одной из немногих, если не единственной страной, которая ввела санкции в отношении зерновых и семян, поставляемых из России», — цитирует ТАСС Бержерона, возглавляющего оппозиционную партию «Квебекский блок».

По словам политика, в результате канадские сельхозпроизводители оказались в невыгодном положении, а российские товары гораздо более продуктивны и прибыльны на международных рынках. «Это полнейшая глупость!» — подчеркнул он.

Бержерон призвал Комитет по иностранным делам Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента «пересмотреть режим санкций Канады, чтобы избавиться от этих несоответствий и противоречий».