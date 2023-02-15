НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зампред парламента Канады раскритиковал санкции против России

Источник:
ТАСС
449 2
Здание парламента Канады в Оттаве
Здание парламента Канады в Оттаве
Фото: Jakob von Raumer / CC BY 3.0

Часть экономических санкций Канады против России показали свою контпродуктивность и их необходимо пересмотреть, заявил вице-председатель канадского парламента Стефан Бержерон.

«Канада является одной из немногих, если не единственной страной, которая ввела санкции в отношении зерновых и семян, поставляемых из России», — цитирует ТАСС Бержерона, возглавляющего оппозиционную партию «Квебекский блок».

По словам политика, в результате канадские сельхозпроизводители оказались в невыгодном положении, а российские товары гораздо более продуктивны и прибыльны на международных рынках. «Это полнейшая глупость!» — подчеркнул он.

Бержерон призвал Комитет по иностранным делам Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента «пересмотреть режим санкций Канады, чтобы избавиться от этих несоответствий и противоречий».

Еще по теме
Тезкам дочери Ким Чен Ына приказали сменить имя
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
Западные политики рассказали об угрозах Путина
Сноуден назвал разговоры о НЛО «шумовой завесой»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
37
Россия согласилась на переговоры с Киевом
34
Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети
29
Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию
27
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
26
Американские истребители сбили НЛО над озером Гурон