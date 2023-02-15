Повзрослевшая Пуговка вернется в новых сериях «Папиных дочек»

Актриса Екатерина Старшова вернется к роли Пуговки, младшей дочери Васнецова, в перезапуске сериала «Папины дочки», сообщила пресс-служба Start.

«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство», — цитирует пресс-служба Start Старшову.

По словам актрисы, в новом сезоне ее героиня Пуговка будет второстепенным персонажем и на экране ее будет немного. Главная цель героини в перезапуске сериала — поностальгировать и напомнить о старых сезонах.

В первых сериях Екатерина Старшова снималась еще ребенком. Сейчас актрисе 21 год. После «Папиных дочек» Пуговка не стала продолжать карьеру в кино, она получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу.

В продолжении «Папиных дочек» в центре сюжета окажется семья Даши и Веника. Даша в канун очередной годовщины свадьбы сбегает из дома, оставив Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).