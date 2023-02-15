Тезкам дочери Ким Чен Ына приказали сменить имя

Власти Северной Кореи призвали женщин, которых зовут как дочь Ким Чен Ына — Чжу Э — сменить имя, чтобы не ассоциироваться с тезкой.
«Это внутреннее распоряжение. Имя дочери Кима рекламируют как благородное и высочайшего достоинства», — цитирует Radio Free Asia источники в правительстве КНДР. Женщинам дали неделю на решение этого вопроса.
Подобные меры уже вводились десять лет назад, когда мужчин с именем Чен Ын заставляли менять имена.
Ким Чен Ын впервые показал народу дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском МБР типа «Хвасон-17» 18 ноября. 8 февраля 10-летняя Чжу Э вместе с отцом и матерью посмотрела военный парад в честь 75-летия армии КНДР.
Девочку готовят в преемники, демонстрируя ей военный потенциал КНДР, чтобы она понимала стратегию страны и училась управлять ядерным потенциалом Северной Кореи, считает директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан.
GammiPluhУпрощу - цель была дать по щам зарвавшимся парням из соседнего двора, по щам им дали... их цель нагнуть...
number10С больной головы на здоровую перекладывают. Это они постоянно твердят, что от России надо оставить только...
Tyryk MaktoВсегда считалось от уровня моря, а не до и после.
UynachalnicaОпять чтоле? Живи по солнцу сам, остальных не трогай!