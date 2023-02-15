Тезкам дочери Ким Чен Ына приказали сменить имя

Власти Северной Кореи призвали женщин, которых зовут как дочь Ким Чен Ына — Чжу Э — сменить имя, чтобы не ассоциироваться с тезкой.

«Это внутреннее распоряжение. Имя дочери Кима рекламируют как благородное и высочайшего достоинства», — цитирует Radio Free Asia источники в правительстве КНДР. Женщинам дали неделю на решение этого вопроса.

Подобные меры уже вводились десять лет назад, когда мужчин с именем Чен Ын заставляли менять имена.

Ким Чен Ын впервые показал народу дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском МБР типа «Хвасон-17» 18 ноября. 8 февраля 10-летняя Чжу Э вместе с отцом и матерью посмотрела военный парад в честь 75-летия армии КНДР.

Девочку готовят в преемники, демонстрируя ей военный потенциал КНДР, чтобы она понимала стратегию страны и училась управлять ядерным потенциалом Северной Кореи, считает директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан.