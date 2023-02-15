НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Тезкам дочери Ким Чен Ына приказали сменить имя

Источник:
Sibnet.ru
534 3

Власти Северной Кореи призвали женщин, которых зовут как дочь Ким Чен Ына — Чжу Э — сменить имя, чтобы не ассоциироваться с тезкой.

«Это внутреннее распоряжение. Имя дочери Кима рекламируют как благородное и высочайшего достоинства», — цитирует Radio Free Asia источники в правительстве КНДР. Женщинам дали неделю на решение этого вопроса.

Подобные меры уже вводились десять лет назад, когда мужчин с именем Чен Ын заставляли менять имена.

Ким Чен Ын впервые показал народу дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском МБР типа «Хвасон-17» 18 ноября. 8 февраля 10-летняя Чжу Э вместе с отцом и матерью посмотрела военный парад в честь 75-летия армии КНДР.

Девочку готовят в преемники, демонстрируя ей военный потенциал КНДР, чтобы она понимала стратегию страны и училась управлять ядерным потенциалом Северной Кореи, считает директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан.

Еще по теме
Зампред парламента Канады раскритиковал санкции против России
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
Западные политики рассказали об угрозах Путина
Сноуден назвал разговоры о НЛО «шумовой завесой»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Упрощу - цель была дать по щам зарвавшимся парням из соседнего двора, по щам им дали... их цель нагнуть...

number10

С больной головы на здоровую перекладывают. Это они постоянно твердят, что от России надо оставить только...

Tyryk Makto

Всегда считалось от уровня моря, а не до и после.

Uynachalnica

Опять чтоле? Живи по солнцу сам, остальных не трогай!