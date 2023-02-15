Частным клиникам дадут возможность выписывать рецепты онлайн

Врачи в России могут получить право выписывать рецепты онлайн по итогам телеконсультаций. Первыми такое право получат 15 частных сетей клиник.

Сейчас по закону на онлайн-консультации врач может говорить о профилактике заболеваний, анализировать жалобы пациента и назначать очный прием. Выписывать рецепты в режиме онлайн он не имеет права.

Проект постановления, разработанный Минэкономразвития, предусматривает два новшества. Во-первых, продолжить лечение пациента сможет другой врач, а не только поставивший диагноз. Но его стаж должен насчитывать не менее семи лет, он должен работать в той же сети клиник, где поставлен диагноз, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документа.

Во-вторых, врач сможет «формировать рецепт» в форме электронного документа, но только по диагнозу, который был установлен на очном приеме. Это решение медики называют «полумерами», так как отсутствие возможности постановки первичного диагноза без очной явки нивелирует результативность телемедицины.

Тем не менее, Минэкономразивтия планирует провести трехгодичный эксперимент. Его результаты направят в правительство, которое решит, возможно ли масштабирование «на общее регулирование», в том числе на систему ОМС.