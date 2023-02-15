Роспотребнадзор потребовал запретить продажу вейпов на OZON

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало иск в суд с требованием признать информацию о продаже вейпов и никотинсодержащей продукции на сайте OZON запрещенной к распространению на территории России, сообщил в телеграм-канале руководитель регионального управления ведомства Дмитрий Горяев.

Wildberries с 7 февраля ввел запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей из-за того, что недобросовестные продавцы могли продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой.

Врачи выступают против вейпов и других форматов курения. Вред от них не меньше, чем от обычных сигарет. При этом у «электронки» нет ограничителя, и человек может получить большую дозу никотина, не останавливая процесс курения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.