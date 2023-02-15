Стоимость продажи и аренды электросамокатов может вырасти после введения нового ГОСТа на этот вид транспорта, сообщил Sibnet.ru совладелец сервисного центра по электрическому транспорту «Не Бензин» Кирилл Вершинин.

С февраля вступил в силу ГОСТ, ограничивающий максимальную конструктивную скорость электрических средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры) в 15-25 километров в час.

Стандарт также предполагает возможность отслеживания геопозиции транспорта и защищенность от возгорания и механического повреждения. За нарушение ГОСТа предусмотрены штрафы, за соблюдением должны следить полицейские. Новвоведения должны снизить количество аварий с электросамокатами.

«Главное последствие, которое мы увидим, это обязательное удорожание подобных транспортных средств и стоимости их аренды. Потому что расходы на электрические средства индивидуальной мобильности, соответствующие ГОСТУ, обязательно учтут в стоимости продажи и аренды», — сказал Вершинин.