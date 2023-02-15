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Samsung Galaxy S23 Ultra испытали на прочность

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra
Фото: © Zana Latif / Unsplash License

Блогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) испытал на прочность новый флагман Samsung Galaxy S23 Ultra. Он царапал дисплей отверткой, шоркал корпус ножом и попытался сломать стилус.

Экран удалось поцарапать приложив среднее усилие, это говорит о том, что смартфон случайно не поцарапается о грубую поверхность или ключами в кармане, если не надавить на него. Стекло выдержало нагрев зажигалкой. 

Нельсон оценил прочность корпуса — при царапании ножом снималась только краска, а броневой алюминий сохранял форму и не деформировался. Стекла камеры оказалось очень сложно повредить даже кончиком лезвия.

Стилус S-Pen сломался очень легко, что неудивительно. Он не рассчитан на какие-либо нагрузки и обычно хранится в теле смартфона. 

В целом Нельсон отметил, что Samsung Galaxy S23 Ultra за исключением 200-мегапиксельной камеры ничем не удивляет пользователей. Новый флагман, по его мнению, практически не отличается от прошлогоднего Galaxy S22 Ultra и платить за него 1200 долларов он считает нецелесообразным.

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