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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Нидерланды и Дания передумали отдавать танки Украине

Источник:
Die Welt
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Нидерланды и Дания вопреки обещаниям не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2, сообщили правительства этих стран. 

Германия ранее обвинила ряд стран в том, что они забыли об обещании передать часть своих танков Украине. Как заявили в Берлине, эти страны критиковали немецкие власть за отказ поставлять Киеву Leopard 2 и заверяли, что готовы поделится своими машинами. Но как только Германия дала согласие, они тут же «затихли».

Die Welt сделала запрос в правительства Нидерландов и Дании, чтобы выяснить, готовы ли эти государства поставить Leopard 2 Украине. Власти обеих стран ответили, что не планируют участвовать в поставках упомянутых танков, отметило издание.

Газета напомнила, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что его страна предоставит Украине 18 Leopard 2.

Правительство Германии 25 января подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Военная политика
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