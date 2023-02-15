Нидерланды и Дания передумали отдавать танки Украине

Нидерланды и Дания вопреки обещаниям не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2, сообщили правительства этих стран.
Германия ранее обвинила ряд стран в том, что они забыли об обещании передать часть своих танков Украине. Как заявили в Берлине, эти страны критиковали немецкие власть за отказ поставлять Киеву Leopard 2 и заверяли, что готовы поделится своими машинами. Но как только Германия дала согласие, они тут же «затихли».
Die Welt сделала запрос в правительства Нидерландов и Дании, чтобы выяснить, готовы ли эти государства поставить Leopard 2 Украине. Власти обеих стран ответили, что не планируют участвовать в поставках упомянутых танков, отметило издание.
Газета напомнила, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что его страна предоставит Украине 18 Leopard 2.
Правительство Германии 25 января подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин.
GammiPluhУпрощу - цель была дать по щам зарвавшимся парням из соседнего двора, по щам им дали... их цель нагнуть...
number10С больной головы на здоровую перекладывают. Это они постоянно твердят, что от России надо оставить только...
UynachalnicaОпять чтоле? Живи по солнцу сам, остальных не трогай!
Tyryk MaktoВсегда считалось от уровня моря, а не до и после.