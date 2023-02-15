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Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»

Источник:
ТАСС
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Американский журналист-расследователь Сеймур Херш
Американский журналист-расследователь Сеймур Херш
Фото: Institute for Policy Studies / CC BY 2.0

США взорвали газопроводы «Северные потоки» из-за недоверия к Германии, чтобы удержать Берлин в режиме антироссийских санкций, считает американский-расследователь журналист Сеймур Херш.

«Причиной такого решения (взрывов на "Северных потоках") было то, что [экономическая] война для Запада шла не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы», — цитирует ТАСС Херша.

По его словам, «"Северный поток — 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы».

Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, 8 февраля опубликовал статью, в которой заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной фикцией».

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