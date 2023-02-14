НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Танки Abrams и Leopard напугали украинских военных сложностью

Источник:
Sibnet.ru
609 4
Фото: U.S. Army Europe / Public Domain Mark

Украинские военные опасаются, что сложность танков Abrams и Leopard сделают их практически бесполезными в боях против российской армии.

Пока украинское командование оценивает перспективы использования западных машин с большой настороженностью, передает французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственный источник.

В частности, американский танк Abrams работает на турбине и требует высокоочищенного авиационного топлива, а также специального снабжения. Что касается Leopard 1, ему нужны специализированные боеприпасы.

Сложности в организации логистики, ремонта, эксплуатации и поставок топлива, которые не получится быстро и эффективно выстроить за короткий срок, серьезно пугают киевское командование.

Кроме того, большой проблемой является ускоренная подготовка экипажей для Abrams и Leopard. Недостаточное обучение может сказаться на эффективности техники в бою.

Тема: Военная операция на Украине
Глава Алтая посетил бойцов в ЛНР
Евгений Пригожин назвал бои за Бахмут «мясорубкой»
Кадыров предложил «забрать» Одессу и Харьков
Российские войска использовали в Донбассе новую тактику
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
37
Россия согласилась на переговоры с Киевом
34
Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети
29
Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию
26
Американские истребители сбили НЛО над озером Гурон
26
Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля