Танки Abrams и Leopard напугали украинских военных сложностью

Украинские военные опасаются, что сложность танков Abrams и Leopard сделают их практически бесполезными в боях против российской армии.

Пока украинское командование оценивает перспективы использования западных машин с большой настороженностью, передает французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственный источник.

В частности, американский танк Abrams работает на турбине и требует высокоочищенного авиационного топлива, а также специального снабжения. Что касается Leopard 1, ему нужны специализированные боеприпасы.

Сложности в организации логистики, ремонта, эксплуатации и поставок топлива, которые не получится быстро и эффективно выстроить за короткий срок, серьезно пугают киевское командование.

Кроме того, большой проблемой является ускоренная подготовка экипажей для Abrams и Leopard. Недостаточное обучение может сказаться на эффективности техники в бою.