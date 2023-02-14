Евгений Пригожин назвал бои за Бахмут «мясорубкой»

Российские части ведут тяжелейшие бои на Донбассе, заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, который охарактеризовал происходящее «мясорубкой».

«Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Бизнесмен назвал «чепухой» рассказы о каком-то окружении украинских войск. Ранее в СМИ появилась информация, что бойцы ЧВК заблокировали подразделения ВСУ на севере Бахмута (Артемовска).

«Идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать»,— подчеркнул Пригожин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что украинские войска будут бороться за Бахмут столько, сколько смогут. 9 февраля он приказал держать оборону города до получения западной техники.