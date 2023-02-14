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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Евгений Пригожин назвал бои за Бахмут «мясорубкой»

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен Евгений Пригожин
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Российские части ведут тяжелейшие бои на Донбассе, заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, который охарактеризовал происходящее «мясорубкой».

«Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Бизнесмен назвал «чепухой» рассказы о каком-то окружении украинских войск. Ранее в СМИ появилась информация, что бойцы ЧВК заблокировали подразделения ВСУ на севере Бахмута (Артемовска).

«Идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать»,— подчеркнул Пригожин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что украинские войска будут бороться за Бахмут столько, сколько смогут. 9 февраля он приказал держать оборону города до получения западной техники.

Тема: Военная операция на Украине
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