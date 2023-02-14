Таиланд одобрил введение туристического сбора

Правительство Таиланда одобрило введение с 1 июня 2023 года сбора с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов.

Так, 150 батов (4 доллара) будет взиматься с путешественников, прибывающих в королевство по суше и морю, 300 батов (9 долларов) — с авиапассажиров. Предполагается, что собранные средства пойдут на развитие туристических направлений.

В мае 2019 года власти Таиланда заявляли о планах введения туристического сбора для восстановления природных мест. Авторы инициативы заверяли, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль.

Однако в итоге было принято решение отложить эти планы, а затем вмешалась пандемии коронавируса, которая серьезно снизила количество туристов в стране.