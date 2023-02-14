НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Таиланд одобрил введение туристического сбора

Источник:
Thai PBS
437 0
Фото: doronko / Attribution-ShareAlike License

Правительство Таиланда одобрило введение с 1 июня 2023 года сбора с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов.

Так, 150 батов (4 доллара) будет взиматься с путешественников, прибывающих в королевство по суше и морю, 300 батов (9 долларов) — с авиапассажиров. Предполагается, что собранные средства пойдут на развитие туристических направлений.

В мае 2019 года власти Таиланда заявляли о планах введения туристического сбора для восстановления природных мест. Авторы инициативы заверяли, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль.

Однако в итоге было принято решение отложить эти планы, а затем вмешалась пандемии коронавируса, которая серьезно снизила количество туристов в стране.

Еще по теме
Огромную открытку нарисовали на льду Байкала
Туристы забронировали все базы на зимнем Байкале
Приостановлен выпуск биометрических загранпаспортов
Свыше 2,5 миллионов туристов приехали на Алтай
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
37
Россия согласилась на переговоры с Киевом
34
Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети
29
Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию
26
Американские истребители сбили НЛО над озером Гурон
26
Кулеба пообещал России «великие события» 24 февраля