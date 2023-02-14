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Microsoft выпустит «смертельное» обновление для своего браузера

Источник:
The Verge
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Internet Explorer, Windows 10
Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft 14 февраля 2023 года навсегда отключит браузер Internet Explorer на компьютерах под управлением Windows 10.

Для этого Microsoft выпустит специальное обновление, которое навсегда выведет устаревший браузер из строя. При этом браузер продолжит работать на Windows 10 China Government Edition и Windows 10 LTSC.

При этом технологии MSHTML и Trident engine из браузера Internet Explorer продолжат функционировать в специальном режиме в Microsoft Edge. Компания обещает поддерживать режим IE в Edge как минимум до 2029 года.

Microsoft официально объявила о прекращении поддержки Internet Explorer еще в июне прошлого года. Эксперты считают, что на сегодня пользоваться им опасно — он слишком уязвим для вредоносных атак.

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