Вышел трейлер хоррора по Кингу «Дети кукурузы»

Кинокомпания RLJE Films опубликовала первый трейлер предстоящего хоррора «Дети кукурузы», снятого по одноименному рассказу короля ужасов Стивена Кинга. В картине дети охотятся на взрослых.

Как сказано в описании трейлера, «Дети кукурузы» — это леденящий душу пересказ для совершенно нового поколения».

Фильм был снят в разгар пандемии в 2020 году, в широкий прокат он не вышел. Теперь премьера в кинотеатрах назначена на 3 марта 2023 года, после чего, как уточняет Collider, состоится цифровая премьера на потоковых платформах.

Фильм покажет небольшой городок в Небраске, где одержимая злым духом 12-летняя девочка в исполнении Кейт Мойер вербует детей, чтобы убивать взрослых. Единственной надеждой города на спасение становится старшеклассница, которая пытается ей противостоять.

Что в книге?

«Дети кукурузы» впервые были опубликованы в 1977 году. Рассказ входит в сборник рассказов «Стивен Кинг идёт в кино».

По сюжету рассказа, в 1976 году путешествующие на автомобиле муж с женой сворачивают с автострады, чтобы сократить путь. Неожиданно сбивают юношу со следами нанесенных ему ранее ран. Спеша отвезти его в ближайший город, они оказываются в заброшенном месте, окруженном бескрайними полями кукурузы.

Выясняется, что 12 лет назад в этих местах власть захватила группа детей. По их учению, все юноши и девушки, достигшие 19 лет, должны быть принесены в жертву Тому, кто обходит ряды. Позже этот возраст снижают до 18 лет.