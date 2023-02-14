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Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый канал

Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону Турина-2006 в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках, но не кисти целиком.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщила, что фигуристу ампутировали кисти.

По данным источника РИА Новости, Костомарову удалили несколько пальцев, но не все кисти.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 февраля. Две недели он провел на аппарате ЭКМО, который используют в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне воспаления у пациента развился некроз.

Фигуристу ампутировали стопы 7 февраля. В СМИ разнится информация: одни пишут, что спортсмен лишился обеих стоп, другие — что на одной ноге удалены часть пятки и пальцы, а на другой зачищен некроз, но именно эту стопу будут ампутировать по кость.


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