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Нейросеть научили определять любовь с первого взгляда

Источник:
ScienceDaily
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Флирт в офисе
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Американские ученые разработали технологию распознавания «физиологической синхронности» двух людей по данным одних лишь физиологических реакций — пульса, дыхания и потоотделения.

Такие данные сегодня легко собирают носимые гаджеты, что позволяет детектировать даже неосознанные симпатии собеседников. Платформа с помощью нейросети легко определяет, есть ли у людей взаимные чувства.

Исследователи отмечают, что физиологическая синхронность проявляется даже тогда, когда люди разговаривают по видеосвязи через интернет. В этот момент можно считывать реакции вегетативной нервной системы.

Авторы разработки подчеркивают, что словами можно обмануть или непреднамеренно ввести в заблуждение, тогда как физиологию обмануть практически невозможно.

При этом компьютерный алгоритм не только поможет намекнуть на первом свидании о потенциальном развитии дальнейших отношений в паре — его можно использовать для анализа, какие люди в организации лучше работают вместе.

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