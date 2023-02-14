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Западные политики рассказали об угрозах Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Лидеры западных стран высказывают разное мнение об общении с президентом России Владимиром Путиным. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вспомнил об угрозах российского лидера, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ничего подобного не было.

По словам Джонсона, он перед началом СВО убеждал Путина, что Украина не вступит в НАТО, а президент России неожиданно пригрозил «ударить по нему ракетой». Он сказал «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде», вспомнил экс-премьер.

«То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее это ложь», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Президента Франции Эммануэля Макрона испугали слова Путина о готовности применить тактическое ядерное оружие. По версии таблоида Daily Mail, российский лидер в разговоре с французским коллегой заявил, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без «атак на крупные города».

МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что Россия в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава.

Шольц в интервью журналу Bild рассказал о том, что во время телефонных разговоров Путин «ни разу не угрожал ни лично ему, ни Германии».

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