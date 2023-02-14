Россия пробурила рекордное количество нефтяных скважин

Российские нефтяники в 2022 году пробурили скважин на общую глубину 28 тысяч километров, это рекордный показатель за десять лет.

Общее количество скважин в России увеличилось в прошлом году на 7% и превысило 7800, а большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на отраслевые данные.

Аналитики выделили три главных фактора, которые помогли России нарастить бурение скважин в условиях санкционного давления. Во-первых, нефтяные сервисные услуги на сегодня оказывают российские компании.

Во-вторых, несколько крупных западных поставщиков нефтяных сервисных услуг продолжают работать в России. Среди них — концерн SLB и Weatherford International Plc.

Кроме этого, две крупные нефтесервисные компании, Halliburton и Baker Hughes, продали российские активы локальному менеджменту, что позволило сохранить персонал и накопленный опыт.

За первую неделю февраля российские нефтекомпании увеличили добычу сырья до 1,491 миллиона тонн в сутки. При этом вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.