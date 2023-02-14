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Глюкоза стала ведущей шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Новый проект «Бьюти Баттл» соберет стилистов-парикмахеров для соревнования за звание лучшего мастера. Вести проект будет певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза.

В «Бьюти Баттле» примут участие 16 конкурсантов, им предстоит доказывать мастерство в командных и индивидуальных битвах. Стилистов-парикмахеров разделят на восемь пар.

Участникам шоу, например, придется подбирать образы в стиле кино или стилизовать волосы под окрас животных. Но их работе будут специально мешать, придумывая разные обстоятельства.

«Я в шоке от этих испытаний. Мне интересно, как наши участники с ними справятся. Я работала с очень многими мастерами, не побоюсь даже сказать, что с лучшими в нашем городе. Но увидеть лучших из лучших вот в таких стрессовых обстоятельствах, увидеть, как они будут справляться с ситуацией, – это что-то новенькое и интересное», — цитирует пресс-служба ТНТ Глюкозу.

Победитель проекта в финале получит приз в 1 миллион рублей. Премьера шоу «Бьюти Баттл» состоится 25 февраля в 9.00 на телеканале ТНТ.

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