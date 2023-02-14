Экономисты дали совет по накоплению финансовой подушки

Люди для накопления финансовой подушки должны откладывать как минимум одну пятую часть от зарплаты с первых дней трудовой деятельности, считает глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Копить деньги нужно с первого дня выхода на работу, откладывая не менее 20% с зарплаты. Это поможет приучить молодых людей к сбережению накоплений», — сказал в URA.RU Масленников.

По его словам, куда дальше вкладывать деньги, «зависит от экономической погруженности. «Самый простой способ — это банковский депозит или брокерский счет для инвестирования на рынки финансового сектора» — сказал он.

Экономист и трейдер Вячеслав Зайченко отметил, что классический метод откладывания средств не всегда прост, и следует сразу учиться использовать деньги правильно.

«Классическая экономика считает, что нужно откладывать 10% от своего ежемесячного дохода, но при тех затратах, что есть у людей, это сделать трудно. Самое главное, не куда вложиться и на чем заработать, а оценить себя и свои действия, насколько они эффективны, без мотивационной базы ничего не получится», — отметил он.