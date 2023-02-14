НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Создатель ChatGPT описал чат-бота фразой «ужасная программа»

Источник:
Sibnet.ru
394 0
Фото: MIPT Photostream / Attribution License

Соучредитель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал созданную его компанией нейросеть ChatGPT «ужасной программой».

«Люди действительно просто заходят на сайт, который иногда работает, а иногда не работает», — отметил глава OpenAI в интервью Hard Fork, имея в виду частые сообщения об ошибках ChatGPT.

По словам Альтмана, многие пользователи придумывают разные варианты взаимодействия с чат-ботом для своих целей, однако при этом возникает множество недочетов.

«Они что-то вводят, пытаются, пока не получат правильные ответы, а затем копируют этот ответ и вставляют его куда-нибудь еще, а затем возвращаются и пытаются интегрировать его с другими своими данными», — пояснил разработчик.

Количество пользователей ChatGPT начало резко расти в начале 2023 года. Многие стали использовать нейросеть для написания статей, курсовых работ, сопроводительных писем и даже написания кода.

«Никто не сказал бы, что это отличная, хорошо интегрированная программа. Потому что на самом деле это ужасная программа, но здесь так много ценности, что люди готовы с этим мириться», — подчеркнул Альтман.

Еще по теме
Нейросеть научили определять любовь с первого взгляда
Хакеры отказались искать ошибки на «Госуслугах»
Минцифры заплатит за ошибки на «Госуслугах»
Запущено «всевидящее око» для слежения за Рунетом
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
1426
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
2264
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
1335
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
8685
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10879
1
Как выбрать
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
14.02.23, 00:28
942
1
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
1140
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
1992
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
3092
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3977
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

помощники Гидроцефала принимают с ним вместе забористый порошок?)

MuCbE

Потомки древних укров походу решили к своим предкам улететь, в очередной раз

GammiPluh

держите в курсе, ваше мнение очень важно для нас

misha5958317

Да это пакет с пустыми пластиковыми бутылками из под пивчанского. А они истребители отправили на перехват...