Создатель ChatGPT описал чат-бота фразой «ужасная программа»

Соучредитель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал созданную его компанией нейросеть ChatGPT «ужасной программой».

«Люди действительно просто заходят на сайт, который иногда работает, а иногда не работает», — отметил глава OpenAI в интервью Hard Fork, имея в виду частые сообщения об ошибках ChatGPT.

По словам Альтмана, многие пользователи придумывают разные варианты взаимодействия с чат-ботом для своих целей, однако при этом возникает множество недочетов.

«Они что-то вводят, пытаются, пока не получат правильные ответы, а затем копируют этот ответ и вставляют его куда-нибудь еще, а затем возвращаются и пытаются интегрировать его с другими своими данными», — пояснил разработчик.

Количество пользователей ChatGPT начало резко расти в начале 2023 года. Многие стали использовать нейросеть для написания статей, курсовых работ, сопроводительных писем и даже написания кода.

«Никто не сказал бы, что это отличная, хорошо интегрированная программа. Потому что на самом деле это ужасная программа, но здесь так много ценности, что люди готовы с этим мириться», — подчеркнул Альтман.