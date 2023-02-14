Xiaomi выпустила умный кошачий лоток

Xiaomi представила кошачий лоток Xiaowan. Он сам очищает наполнитель от фекалий животного, что позволяет дольше сохранять его пригодное состояние, и не менять до двух недель.

Внутри лотка находится вращающийся барабан. Когда нет кошки, он автоматически просеивает наполнитель, убирает экскременты и помещает их в специальный резервуар.

Лоток Xiaowan оснащен несколькими типами сенсоров. Он распознает наличие «посетителя», анализирует содержимое, может взвесить кошку и оповестит, если в наполнителе нашлось что-то неожиданное. Конструкция полностью безопасна для животных.

Поддерживаются любые типы наполнителя и даже их комбинации. Лоток оснащен функцией дезодорирования для подавления запаха внутри, что позволяет. В совокупности возможности просеивания и сохранения свежести воздуха позволяют чистить лоток раз в две недели при использовании одной кошкой.

Просматривать данные о «загруженности» лотка и интенсивности его использования можно в специальном приложении. Xiaomi Xiaowan уже продается в интернет-магазине JD за 1499 юаней (16,1 тысячи рублей).